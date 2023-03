VIDEO: Chovatelé se nesmyslně zbavují invaznivního druhu želvy nádherné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vedoucí záchranné stanice varuje, že pouštění invazivního druhu želvy do volné přírody je velmi nešťastné. Želva nádherná totiž ohrožuje původní druhy a likviduje je. Ještě větší hrozbu vidí v zavlečení agresivního druhu do volné přírody a to Kajmanky dravé.

video: Martin Hlaváček, iDNES.tv