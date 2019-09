VIDEO: V případě obnovení Babišova trestního stíhání, využiji právo abolice, řekl Zeman Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V případě obnovení Babišova trestního stíhání, využiji právo abolice, řekl Zeman

Pokud by stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo bylo obnoveno, prezident Zeman by využil své pravomoci a zastavil by ho. Řekl to v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

video: TV Barrandov