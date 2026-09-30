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Zeman podpořil v Chomutově kandidáty hnutí PRO

Domácí
Bývalý prezident Miloš Zeman v Chomutově podpořil kandidáty strany PRO Jindřicha Rajchla. Společně mluvili o historii a sudetských Němcích. Na setkání se Zemanem dorazila asi stovka lidí, převážně seniorů.
video: iDNES.tv
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