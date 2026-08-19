Ženu v kolejišti metra srazila souprava. Policie pracuje s verzí pokusu o sebevraždu
19. 8. 2026 10:28 Domácí
Střet vlaku s člověkem ve stanici Smíchovské nádraží zastavil provoz na části linky metra B. Soupravy nejezdí mezi stanicemi Florenc a Nové Butovice. Podle policie se jednalo o ženu, která je při vědomí a v péči záchranářů. Policie má podezření, že se mohlo jednat o pokus o sebevraždu.
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