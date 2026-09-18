Žena se svými dvěma kumpány okrádala seniory na ulici
18. 9. 2026 14:22 Domácí
Dobrý den, pane, nepotřebujete pomoc s tou těžkou taškou. I takto si získávala 43letá žena důvěru seniorů, aby je pak mohla se svými komplici okrást. Trojici pachatelů, kteří během letošního léta oloupili napříč Moravskoslezským krajem zhruba dvacítku seniorů, už dopadli policisté.
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