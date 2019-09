VIDEO: Zeptali jsme se, co si lidé myslí o výroku prezidenta, že by zrušil uznání Kosova Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zeptali jsme se, co si lidé myslí o výroku prezidenta, že by zrušil uznání Kosova

Prezident Miloš Zeman během návštěvy Srbska prohlásil, že by chtěl zrušit uznání Kosova. Místním politikům se tato myšlenka líbila, co na to však říkají Češi na ulici?

