Zima a led čaruji v Adršpachu. Podívejte se
6. 2. 2026 4:32 Domácí
Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu. Oproti létu, kdy se na okruhu protočí až několik tisíc turistů denně, jich sem míří nyní jen desítky.
00:41
Zima a led čaruji v Adršpachu. Podívejte se
Domácí6. 2. 2026 4:32
36:52
NA KAFI: Hudba nás doprovází všude, pak máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka
03:45
Češtinu jsem cvičila s tužkou mezi zuby, přiznává herečka Daniela Šinkorová
Společnost6. 2. 2026 0:06
04:03
Na sítě si muže nepřidávám. Synovi lakovat nehty nemám problém, říká Lucie Hadašová
Společnost6. 2. 2026 0:06
02:38
Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci
Domácí5. 2. 2026 22:18
01:11
V centru Ostravy se topil mladík, oživovali ho dvacet minut
Krimi5. 2. 2026 20:22
00:39
Írán zadržel v Perském zálivu dva ropné tankery
Zahraniční5. 2. 2026 19:18
01:19
Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival
Domácí5. 2. 2026 19:02
00:36
Byl bych lepším ministrem, než Petr Pavel prezidentem, říká miliardář Chlad
Domácí5. 2. 2026 18:26
00:31
Policisté v Jaroměři zadrželi muže podezřelého z pobodání
Krimi5. 2. 2026 16:52
01:22
Rusové a Ukrajinci provedli velkou výměnu zajatců. Zelenskyj ohlásil další jednání
Zahraniční5. 2. 2026 16:44
01:09
Ruský kapitán dostal v Británii za náraz do tankeru šest let vězení
Zahraniční5. 2. 2026 16:02
00:24