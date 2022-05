VIDEO: Živé sochy ohromily návštěvníky parku ve Slavkově u Brna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Živé sochy ohromily návštěvníky parku ve Slavkově u Brna

Přes třicet živých soch, tedy umělců oděných do šatů příslušné barvy a nabarvených speciální barvou tak, že působí jako socha, nadchly návštěvníky slavkovského zámeckého parku. Mezi nimi byl třeba zlatý královský pár, bílý páv, rybář, lukostřelec nebo pirát. Na Mezinárodní festival živých soch a bodyartu přijely desítky umělců z celého světa, aby představili, co všechno může dokázat lidské tělo i představivost. Evropskou špičku v tomto umění se na jižní Moravu podařilo dostat díky uskupení Živé sochy Sinela, které akci spolupořádá a živým sochám se věnuje mnoho let.

video: iDNES.tv