Žižkovskou Kliniku se exekutorovi nepodařilo první den vyklidit

Správa železniční dopravní cesty s pomocí exekutora vyklízí budovu Kliniky na pražském Žižkově, kterou protiprávně využívají aktivisté. Aktivisté měli opustit budovu i pozemky do 11:30. Po tomto termínu se exekutor již dostal dovnitř, lidé ale na místě zůstávají, a to i uvnitř budovy a na střeše. Exekutor jim nově dal čas na odchod do 15:45.

video: iDNES.cz