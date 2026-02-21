Zlatá medailistka Maděrová sjížděla svah na Ještědu

Domácí
Že sjíždí svah libereckého Ještědu zrovna zlatá olympionička, mnozí netuší, protože Zuzana Maděrová výjimečně vyměnila snowboard za lyže. Navíc není na víkendových závodech v obřím slalomu v roli závodníka, ale organizátora. Hlavními aktéry jsou děti, mezi nimiž pořádající klub SNB Seveřani s medailistkou v čele hledají budoucí šampiony.
