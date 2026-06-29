Zlín je rozkopaný kvůli opravám silnic
29. 6. 2026 13:12 Domácí
V centru krajského města začali silničáři s opravami ulic Hradská a Vodní. Řidiči tak nemohou využít parkoviště na Hradské ulici. Zásadní komplikace v dopravě ale omezení zatím nepůsobí.
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Zlín je rozkopaný kvůli opravám silnic
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