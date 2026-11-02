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Zlín má dohodnutou koalici. Město povede trojblok, STAN a Zlín 21

Domácí
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky řídit koalice trojbloku, v němž je KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, se STAN a Zlínem 21. Do konce tohoto týdne chtějí podepsat koaliční smlouvu.
video: iDNES.tv
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