Zlín otevřel první centrální dětské hřiště
27. 8. 2026 15:54 Domácí
Na ploše 3 100 metrů čtverečních najdou rodiny s dětmi 12 herních prvků včetně pirátské lodi, vodní atrakce nebo dráhy pro kolečkové brusle. Součástí areálu je také posezení, zastřešení a občerstvení.
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Odlety z Pardubic jsou stále oblíbenější. Letiště míří k rekordnímu číslu cestujících
Domácí27. 8. 2026 16:00
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Zlín otevřel první centrální dětské hřiště
Domácí27. 8. 2026 15:54
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První samoobslužná školní jídelna v Brně pomůže snížit plýtvání jídlem
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Vzrostlé jilmy už zdobí plzeňské náměstí. Proměna západní části jde do finále
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Škola v Malšově Lhotě se po sporu stěhuje do opravené budovy
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Vlak srazil auto na nechráněném přejdu v Jablonci
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Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě
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Zákazník srazil k zemi bezdomovce, který obtěžoval prodavačky
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Daniel Landa obletěl hrad, kde o víkendu zazpívá
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