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Hasiči přestali zkrápět trosky zřícené budovy, majitel kolem ní staví plot

Domácí
Hasiči přestali zkrápět vodou požářiště částečně zřícené budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vlastník objektu kolem ní staví oplocení.
video: iDNES.tv
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