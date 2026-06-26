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Zlín se připravuje na víkendovou vlnu veder

Domácí
Podle hydrometeorologů zasáhnou Zlínský kraj o víkendu tropické teploty. Pořadatelé některých akcí v regionu se rozhodli je zrušit, jiní pořídili mlžné stěny a zajistili cisterny s pitnou vodou pro návštěvníky. Ve Zlíně Technické služby kropí náměstí i cesty.
video: iDNES.tv
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