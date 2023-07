VIDEO: Zlínská průmyslová zóna Rybníky by se měla rozdělit na dvě části Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zlínská průmyslová zóna Rybníky by se měla rozdělit na dvě části

Vedení Zlína na začátku letošního roku naznačovalo, že by se průmyslová zóna Rybníky mohla rozdělit na dvě části: západní by nadále sloužila průmyslové výrobě a východní by byla nově určena i pro bydlení. Tamní podnikatelé ale postrádají informace o vývoji situace.

video: iDNES.tv