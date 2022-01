VIDEO: Žlutý prach zasypal Střekov v Ústí nad Labem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Část městské čtvrti Střekov v Ústí nad Labem zasypal první den letošního roku žlutý prach. Mariánský most a silnice na sídliště na Kamenném vrchu byla pokrytá souvislou vrstvou, stejně jako chodníky nebo auta. „Neví někdo nějakou spojitost toho žlutého prachu co tu na Kamenném vrchu poslední dny padá? Myslel jsem si, že je to písek ze Sahary, ale nikde jinde v Ústí ten prach není,“ zjišťoval informace na sociálních sítích Tomáš Fengl. Žlutý prach stírá ze svého auta už od Vánoc. „Žlutého prachu jsem si taky všiml na nový rok. Z Mariánského mostu je vidět do areálu firmy Viterra, střechy tam byly celé žluté,“ přidává se Petr Vinš, který na Střekově bydlí a je zdejším zastupitelem. „Událost jsem nahlásil na městskou policii,“ dodává Vinš s tím, že podle něj měla firma problémy s filtry už delší dobu, přesto dál pokračovala ve výrobě.

video: Petr Vinš