Ke změně definice znásilnění přistoupilo už 14 států

„Šedesát devět procent žen souhlasí s tím, že sex bez souhlasu by měl být trestný. A jen 7 procent žen a 13 procent všech obyvatel si myslí, že by to tak být nemělo. Není na co čekat,“ řekla výkonná ředitelka organizace Konsent Johana Nejedlová ve Sněmovně k aktuálnímu výzkumu.

