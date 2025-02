VIDEO: Ministr připustil odklad financování nepedagogů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministr připustil odklad financování nepedagogů

Státem plánovaná změna ve financování nepedagogických pracovníků by se mohla odložit na příští rok. Připustil to ministr školství Mikuláš Bek. Ve hře je podle něho varianta, že by vstoupila v platnost od začátku kalendářního, nebo školního roku 2026. Bek to v pátek řekl ve Zlíně po jednání s desítkami ředitelů škol, kteří by posunutí změn uvítali.

