Ke změně termínu voleb by musel být přijatý speciální zákon, řekl Hladík

Na tiskové konferenci Ústřední povodňové komise se mluvilo také o případné změně termínu voleb. Ministr životního prostředí Hladík řekl, že se situace do konce týdne uklidní, volby by v krajním případě mohl zajistit hasičský sbor a pro změnu voleb by musel být přijatý speciální zákon. Ministerstvo vnitra už vypracovává konkrétní metodiky, řekl.

video: ČTK