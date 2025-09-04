iDNES.cz
    Soudce vysvětluje své rozhodnutí v zajímavém sporu o vzácnou známku

    Domácí | Soudy

    Okresní soud v Semilech ve čtvrtek vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun. Uspěli s tvrzením, že mu byla ukradena v roce 1991 při výstavě v Tokiu. Ve sporu byli s dědici českého sběratele Ludvíka Pytlíčka, který se ji chystal prodat v aukci v Praze o 26 let později, v roce 2017. Pytlíček před svou smrtí tvrdil, že známku neukradl, ale od Kleina koupil. Rozhodnutí soudu není pravomocné.

