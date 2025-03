VIDEO: Zoo Praha se chlubí unikátními strašilkami. Chovají je jen dvě zahrady na světě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pražská zoologická zahrada se může pochlubit chovem strašilek humřích. Jde o endemický druh, tedy druh vyskytující se pouze na jediném místě na světě, a to na ostrově Lorda Howea. Desítky let se přitom mělo za to, že kvůli invazi krys z havarovaného parníku došlo k totálnímu vyhubení těchto strašilek. Nakonec se ale ukázalo, že několik málo jedinců přeci jen přežilo. Teď se pražská zoo bude snažit o jejich chov.

video: iDNES.tv