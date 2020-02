VIDEO: V pražské zoo začala betonáž nového pavilonu goril Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pražské zoo začala betonáž nového pavilonu goril

V pražské zoologické zahradě začala betonáž nového pavilonu goril. Zahájeny byly i výkopové práce na stavební jámě, opěrných stěnách výběhů a hrubých terénních úpravách. ČTK to dnes sdělila Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag, která pavilon buduje. Zahrada zahájila výstavbu pavilonu loni na začátku listopadu. Stavba za téměř 210 milionů Kč bez DPH by měla být dokončená do dvou let. Zřizovatelem zoo je hlavní město.

video: iDNES.tv, ZOO Praha