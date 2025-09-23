Zpátky do práce chránit nebe nad Evropou, hlásí letci pod Dnech NATO
23. 9. 2025 18:24 Domácí
Ještě vyplnit letové plány a počkat na přidělené časové okno ke vzletu. Pak už to jde jako na běžím páse. Z dráhy mošnovského letiště startuje jeden letoun za druhým. Stíhačky, podpůrné transportní stroje i vrtulníky. Takový frmol tady mají vždy jen jednou do roka – během Dnů NATO v Ostravě.
