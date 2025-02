VIDEO: Způsob rekonstrukce nádraží vyrazil Pacovu dech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Město Pacov na Pelhřimovsku se po mnoha desítkách let nářků dočkalo. Správa železnic se konečně pustila do rekonstrukce tamního nádraží. Jenže způsob, jakým to udělala, mnoha místním vyrazil dech. Nádražní budova přišla o veškeré své přístavky, stavebníci je zdemolovali. Jejich počínání lidé tvrdě kritizují.

video: iDNES.tv