Vědci u Antarktidy poprvé zaznamenali žraloka. Čtyřmetrová paryba je zaskočila

Vědci náhodně natočili žraloka v antarktických vodách. Mnoho odborníků si myslelo, že v mrazivé vodě Antarktidy žraloci neexistují, dokud se tento žralok nedostal do reflektoru videokamery. Podle výzkumníků byl tento žralok kapitálním exemplářem s odhadovanou délkou mezi 3 a 4 metry. Objevil se v hloubce 490 metrů, kde teplota vody dosahovala téměř bodu mrazu 1,27 stupně Celsia. Kamera provozovaná výzkumným centrem Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre, které zkoumá život v nejhlubších částech světových oceánů, natáčela u Jižních Shetlandských ostrovů poblíž Antarktického poloostrova.
video: AP
