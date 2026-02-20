Vědci u Antarktidy poprvé zaznamenali žraloka. Čtyřmetrová paryba je zaskočila
20. 2. 2026 10:08 Domácí
Vědci náhodně natočili žraloka v antarktických vodách. Mnoho odborníků si myslelo, že v mrazivé vodě Antarktidy žraloci neexistují, dokud se tento žralok nedostal do reflektoru videokamery. Podle výzkumníků byl tento žralok kapitálním exemplářem s odhadovanou délkou mezi 3 a 4 metry. Objevil se v hloubce 490 metrů, kde teplota vody dosahovala téměř bodu mrazu 1,27 stupně Celsia. Kamera provozovaná výzkumným centrem Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre, které zkoumá život v nejhlubších částech světových oceánů, natáčela u Jižních Shetlandských ostrovů poblíž Antarktického poloostrova.
00:29
V třinecké porodnici natočili vtipné olympijské video
Domácí20. 2. 2026 11:38
01:09
Panika na ruském kole, děti prchaly před rojem včel
Zahraniční20. 2. 2026 11:26
00:37
Vědci u Antarktidy poprvé zaznamenali žraloka. Čtyřmetrová paryba je zaskočila
Domácí20. 2. 2026 10:08
35:57
Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři
Rozstřel20. 2. 2026 9:30
01:24
Na dálnici D8 před Prahou shořel návěs kamionu
Krimi20. 2. 2026 8:54
00:40
Rakušan nechal umrznout přítelkyni v Alpách
Zahraniční20. 2. 2026 8:14
00:59
Francií otřásá zabití nacionalisty v Lyonu, policie obvinila tři lidi
Zahraniční20. 2. 2026 7:46
01:25
Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR
Zahraniční20. 2. 2026 7:24
00:56
Litoměřice koupí část bývalého hotelu v centru
Domácí20. 2. 2026 7:12
00:30
Test videa klíčenky Kodak Charmera
Technika20. 2. 2026 0:06
37:41
NA KAFI: Největší mýtus? Sólo rodiče si svou situaci vybrali a vysávají dávky
Domácí20. 2. 2026 0:06
01:30
Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera
Technika20. 2. 2026 0:06
00:51
Původní obyvatelé chtějí zabránit předání Čagoských ostrovů Mauriciu
Zahraniční19. 2. 2026 20:00
01:09
Stovky fanoušků se dnes v Liberci setkalo se Zuzanou Maděrovou
Domácí19. 2. 2026 19:44
02:32
Soupeř byl hodně těžký, posteskl si trenér Rulík po návratu z olympiády
Sport19. 2. 2026 18:18
00:42