Žulová dlažba nevydržela nápor a popraskala, nové desky budou silnější
16. 11. 2025 9:34 Domácí
Dlažba ve Smetanových sadech v centru Plzně byla dlouho ostudou, protože kamenné desky byly popraskané, místy vytlučené, kousky na různých místech chyběly. Dělníci je nyní vyměňují za nové, silnější. Jejich výměna je žádoucí, protože tudy denně prochází tisíce lidí. Zarážející ale je, že žulová dlažba, která měla přetrvat věky, nevydržela.
