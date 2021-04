VIDEO: Tajné místo Zuzany Bydžovské Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tajné místo Zuzany Bydžovské

Zuzana Bydžovská chodila do školy ráda, kvůli učení to ale nebylo. „Já jsem tam chodila ráda kvůli dětem, nebo když se mi někdo líbil. Strašná nuda byla, když se mi nikdo nelíbil, tak to potom ztratil můj život smysl.“ Prozradila nám taky svoje tajné místo, které měla jako malá nejraději, mluvila o první pohádce, kterou viděla v kině, o prázdninách u babičky v Teplicích, a taky o dvou afrických dětech, které už dvacet let podporuje v rámci projektu Adopce na dálku.

video: iDNES.tv