VIDEO: Zuzana Rennerová v Rozstřelu: Nelegální obchod se zvířaty je třetí nejlukrativnější ilegální činností Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zuzana Rennerová v Rozstřelu: Nelegální obchod se zvířaty je třetí nejlukrativnější ilegální činností

O změně sankcí za týrání zvířat se hovoří už řadu let. Včera došlo ke schválení novelizace zákona, kdy bude možné ukládat nepodmíněné tresty odnětí svobody. Stejně tak bude možné hříšníkům ukládat trest zákazu chovů zvířat. Co na to říkají odborníci z řad ochránců zvířat?

video: iDNES.tv