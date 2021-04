VIDEO: Zvedací most umožní proplutí sedmimetrových lodí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvedací most umožní proplutí sedmimetrových lodí

Ve čtvrtek se poprvé zvedl 116 let starý kamenný most přes velkou plavební komoru na zdymadle Hořín u Mělníka, který se dva roky opravoval. Nová konstrukce umožní proplutí až sedm metrů vysokých lodí. Projekt bude uveden do zkušebního provozu, první lodě pod ním proplují v červnu.

video: Metrostav/ŘVC ČR