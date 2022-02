VIDEO: Zvířata doplácí na setkání s civilizací Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvířata doplácí na setkání s civilizací

Dravci, sovy, netopýři, ježci. To jsou nejnovější přírůstky Záchranné stanice pro živočichy Soos u Nového Drahova na Chebsku. V I v zimě potřebují zvířata pomoc. Záchranáři ze stanice Soos proto vyjíždějí do terénu v průměru třikrát týdně. Někteří jejich pacienti se po zotavení do volné přírody vrátí, jiné však stojí srážka s civilizací život nebo je odsoudí k pobytu v klecích.

