České zvony pijí pivo

Když se dělá zvon, neobejdete se to bez ingrediencí jako jsou ječmenné plevy, kravské chlupy nebo pivo. To všechno se totiž používá při výrobě formy do které se zvon odlévá. Menší zvony spotřebují jen pár piv, ty větší, které mají i několik tun, hltají chmelový mok po kýblech. A když je co slavit, přidají se i zvonaři.

video: iDNES.tv