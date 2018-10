VIDEO: Trump se s deštníkem nevešel do dveří letadla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident Donald Trump nechal před vchodem do letadla Air Force One svůj otevřený deštník, když se zřejmě nechtěl obtěžovat tím, že by ho třeba jen naklonil, aby ho dostal s sebou dovnitř. Událost, které si všimla světová média, se stala v sobotu na cestě ke shromáždění do města Indianapolis.

video: Reuters