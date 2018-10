VIDEO: Elán v Ostravě zahájil turné k padesátinám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Elán v Ostravě zahájil turné k padesátinám

Kapela Elán je na turné k padesátinám, v pátek večer v Ostravě jej přesunula zaprvé do Česka a za druhé do hal. Vybavila se hity i mohutnými projekcemi a byl by to standardně dobrý rockový koncert. Jenže byly věci, které jej povyšovaly, ale i momenty, jež celou show trochu srážely.

