Jízda po eskalátorech skončila bolestivým pádem

Muž na tomto videu ukázal, jak by se rozhodně neměly používat eskalátory. Nejprve se dotyčný snaží po schodech jedoucích nahoru seběhnout dolů. Když se mu to nepodaří, přeleze na bariéru, která odděluje dvě ramena schodišť. Kousek se po ní projede, jenže pro podobné případy jsou schody vybaveny zarážkou, která muže vymrští do vzduchu a on skončí v bolestech na zemi.

video: AP