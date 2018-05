VIDEO: Australský vědec David Goodall podstoupil asistovanou sebevraždu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Australský vědec David Goodall podstoupil asistovanou sebevraždu

Australský vědec David Goodall zemřel ve Švýcarsku ve věku 104 let poté, co podstoupil asistovanou sebevraždu. Do žíly si vpravil smrtící lék. Goodall netrpěl žádnou nevyléčitelnou nemocí, ovšem kvalita jeho života se zhoršila, a proto si přál svůj život ukončit. Eutanazii absolvoval jako první Australan v historii.

video: Reuters