VIDEO: Není štastný, chce zemřít. Stoletý vědec sbírá peníze na let za eutanazií

Nejstarší australský vědec počátkem května odcestuje do Švýcarska, aby tam ukončil svůj život. S odvoláním na sdružení podporující eutanazii to oznámila agentura AFP. Sdružení sbírá peníze, aby vědec David Goodall, kterému je nyní 104 let, mohl letět první třídou.

video: Reuters