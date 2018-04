VIDEO: Mohutná exploze domu málem zabila policistu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policejní kamera v autě ve středu 18. dubna zachytila okamžik, kdy dům v Texasu explodoval poté, co auto najelo do plynovodu, který se nacházel u domu. Vyšetřování ukázalo, že řidiči selhaly brzdy. Nehoda si vyžádala pět zraněných. Do nemocnice museli tři lidé, kteří se nacházeli uvnitř domu. Ošetřeni byli i dva policisté.

video: Reuters