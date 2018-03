VIDEO: Far Cry 5 - představení obsahu po vydání hry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Far Cry 5 - představení obsahu po vydání hry

Ačkoliv v redakci nejsme fandové placených DLC po vydání, nutno říct, že to, co se chystá do střílečky Far Cry 5, vypadá velmi dobře. Část obsahu, který má prodloužit životnost hry, navíc bude zdarma.

video: Ubisoft