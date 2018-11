VIDEO: Ukázka z natáčení filmu Mamma Mia! Here We Go Again Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukázka z natáčení filmu Mamma Mia! Here We Go Again

Více než sto minut bonusového materiálu provází na nosičích DVD, Blu-ray nebo UHD komedii Mamma Mia! Here We Go Again. Všechna videa ze zákulisí se nesou v rytmu písní skupiny ABBA a herci tu přiznávají, jak se potýkali s tancem.

video: Bontonfilm