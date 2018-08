VIDEO: Muž udeřil cizí ženu, ohradila se proti urážkám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Francii pobouřilo video, na kterém neznámý muž udeřil do tváře kolemjdoucí ženu. Jeho agresi vyvolal fakt, že se dívka ohradila proti jeho sexuálním narážkám. Její odvahu nyní vyzdvihují francouzští politici i tisíce lidí na sociálních sítích. „Nechci se na ulici cítit nebezpečně. Musíme to změnit, a to hned,“ říká napadená žena.

video: Youtube.com/Marie Laguerre