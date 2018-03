VIDEO: Videohry nejsou jen o násilí. Tady je sestřih dojemných momentů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako odpověď na stále sílící debatu o násilí ve videohrách bylo vytvořeno video, které ukazuje, že se najdou i pozitivní tituly. Herní charita Games 4 Change vytvořila prezentaci těch nejpozitivnějších momentů, jaké jsme na našich obrazovkách mohli v posledních zažít. Ve videu se můžeme pokochat podmořskými hlubinami z Abzu, dojmout se láskou ke zvířatům z Never Alone, usmát se romantické scéně z Life is Strange či třeba obdivovat kreativitu staveb z Minecraftu.

