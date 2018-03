VIDEO: Krajta škrtila zaklínače hadů. Ten se svíjel v křečích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve svízelné situaci se ocitl indický zaklínač hadů. Během představení ve městě Mau se mu dospělý had pevně obmotal kolem krku a začal ho škrtit. Muž zkolaboval a v křečích se svíjel na zemi, než si diváci uvědomili, že to není součást představení. Škrtiče museli odstranit tři muži a zaklínač byl okamžitě převezen do nemocnice.

video: Reuters