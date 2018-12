VIDEO: Hasičárna, kvůli níž se obec zadlužila, je roky prázdná. A zřejmě zůstane Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už osm let stojí na okraji Pavlovic u Kojetína na Prostějovsku hezká nová hasičská zbrojnice za čtyři a půl milionu korun. Vadou na kráse je to, že v obci žádní hasiči už roky nejsou. Obec se pokoušela najít pro budovu, jejíž stavbu stále splácí a ještě řadu let bude, využití marně. A zatím se zdá, že to tak už zůstane.

