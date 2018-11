VIDEO: Hell Let Loose - Announcement Trailer (PC) Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hell Let Loose - Announcement Trailer (PC)

Hell Let Loose je ryze multiplayerová střílečka, v níž se proti sobě může utkat až 50 hráčů na každé straně. Sází především na realismus a to až do té míry, že na obrazovce nenalezneme ani zaměřovací kříž.

video: Team 17