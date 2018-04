VIDEO: Herecká hvězda 60. let v Praze. Rozhovor s Vladimírem Pucholtem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Herecká hvězda 60. let v Praze. Rozhovor s Vladimírem Pucholtem

Hvězda filmů šedesátých let Vladimír Pucholt přijel z kanadského Toronta na pár dní do České republiky. Zúčastnil se s režisérem Janem Kačerem filmového festivalu v Bystřici pod Hostýnem a přečetl s kolegy v pražské Malostranské besedě hru Ladislava Smočka, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. V malém sále byl stále obklopen svými přáteli a obdivovateli, přesto si pro iDNES.cz našel chvilku času na exkluzivní rozhovor. I když od jeho odchodu do emigrace uplynulo půl století, poznáte, že se vlastně vůbec nezměnil. Je to pořád ten samý kluk z filmů, jako byly Lásky jedné plavovlásky, Černý Petr nebo z oblíbeného muzikálu Starci na chmelu. Ale také z role doktora Burkeho, legendární inscenace Činoherního klubu, kterou si s chutí přečetl před vyprodaným sálem. A to vše osm hodin před odletem domů.

video: Ivo Helikar, iDNES.cz