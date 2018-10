VIDEO: Virtuální realita učí hokejisty tah na bránu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Virtuální realita učí hokejisty tah na bránu

Když se letos v červenci, první den osmého ročníku Mezinárodní česko-finské hokejové školy, v Jihlavě poprvé představila SENSE Arena, možná jen málokoho by napadlo, co bude o pár měsíců později následovat. Unikátní český produkt, zaměřený na trénink a diagnostiku hokejistů s využitím nejmodernější technologie virtuální reality, zaujal vedení prvoligového jihlavského klubu natolik, že na Horáckém zimním stadionu vzniklo první tréninkové centrum tohoto typu v Evropě. To bylo dnes slavnostně otevřeno.

video: iDNES.cz