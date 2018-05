VIDEO: Snad nejpodivnější mládě hrabáče kapského Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od středy mohou návštěvníci Zoo Praha vidět mládě hrabáče kapského, které se narodilo 22. dubna. Okénkem otevřeným do expozice si lze malého hrabáčka prohlédnout dopoledne mezi 10. a 12. hodinou a odpoledne od dvou do čtyř. Ale to se může změnit, protože chovatelé vše podřizují potřebám matky a mláděte.

video: Zoo Praha