Zákulisí hypermarketu. Takto v něm vyrábí pečivo

Hypermarkety nabízejí lidem obvykle několik desítek druhů pečiva. Jsou to většinou dopékané zmražené výrobky, nebo pekaři poctivě zadělávají, tvarují, plní a zdobí těsto? Reportér iDNES.tv Matěj Smlsal vyrazil do Tesca na Zličíně zákulisí obchodního řetězce prozkoumat. A sám, ač nezkušený pekař, několik druhů pečiva připravil. I když to nedopadlo úplně nejlépe.

video: Matěj Smlsal, Alex Šulc, iDNES.tv