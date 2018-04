VIDEO: Imagine Dragons v pražské O2 areně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Americká rocková kapela Imagine Dragons přijela v pondělí do pražské O2 areny v rámci turné ke své loňské desce Evolve. Nové písně představila už na Colours of Ostrava, ale až v rámci vlastní dvouhodinové show odkryla všechny trumfy, které má v zásobě. Byl to nezapomenutelný večer.

